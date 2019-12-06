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ABD Iraklı 3 milis liderini protestocuların ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle kara listeye aldı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki İran destekli milislerin 3 liderini hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla yaptırım listesine aldı
Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki İran destekli milislerin 3 liderini hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla yaptırım listesine aldı.
Asaib Ehli'l Hak grubu lideri Kays el-Gazali ve erkek kardeşi Lait el-Gazali ile çatı grup olarak faaliyet gösteren Haşdi Şabi'nin (Halk Seferberlik Güçleri) güvenlik şefi Hüseyin Falih el-Lami kara listeye alınan isimler oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:43
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