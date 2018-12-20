Son Dakika Haberleri: Abd, Iraklı Sığınmacıları Zorla Ülkelerine İade Ediyor

Abd, Iraklı Sığınmacıları Zorla Ülkelerine İade Ediyor

2 saat önce

ABD'nin ülkede yaşayan Iraklı sığınmacıları zorla ülkelerine geri göndermekle tehdit ettiği bildirildi.

Abd, Iraklı Sığınmacıları Zorla Ülkelerine İade Ediyor, System.String[]
ABD'nin ülkede yaşayan Iraklı sığınmacıları zorla ülkelerine geri göndermekle tehdit ettiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin Irak uyruklu sığınmacıların zorla memleketlerine geri gönderildiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, toplam bin 400 Iraklıdan en az 30 kişinin hapse atılma tehdidiyle memleketlerine gönderildiğini duyurdu. Ülkelerine geri dönmeyi reddedenlerin ağır hapis cezasıyla tehdit edildiklerini ileri süren örgüt, geçerli kimliği olmayan Iraklıların ülkelerinde keyfi tutuklama ve kötü muamele riskine maruz kalacakları uyarısında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin uygulamasını kınayarak, söz konusu iadeyi durdurmaya çağırdı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl uyguladığı sefer yasağı öncesi, Irak zorla geri döndürülen sığınmacıları kabul etmiyordu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Irak, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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