ABD, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika

ABD, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesini kınayarak suikastın arkasında İran yanlısı silahlı milislerin olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesini kınayarak suikastın arkasında İran yanlısı silahlı milislerin olduğunu iddia etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişileri tarafından öldürülmesini sert bir dille kınadı. Öldürülen el-Haşimi'nin hayatını ülkesi Irak için adadığını, ancak vahşice öldürüldüğünü ifade eden Pompeo, Irak hükümetini İran'ın desteklediği silahlı milislerden hesap sormaya çağırdı.


Öte yandan Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin başkent Bağdat'taki Zeyyune bölgesinde motosikletli kişiler tarafından öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. El-Haşimi'ye yakın bazı kaynaklar, olayın arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen silahlı grupların olduğu iddiasında bulundu. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Bağdat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika

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