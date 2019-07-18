Son Dakika Haberleri: ABD İran'a ait insansız hava aracını düşürdü
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ABD İran'a ait insansız hava aracını düşürdü

1 saat önce

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

ABD İran'a ait insansız hava aracını düşürdü, System.String[]
NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.
Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.
Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle "savunma amaçlı" düşürdüklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:10 Kaynak: AA
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