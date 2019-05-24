ABD İran'a karşı Orta Doğu'ya 1500 ilave asker gönderilmesini onayladı
3 saat önce
İran'a karşı en az 10 bin asker gönderileceği iddiaları güçlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, şimdilik Orta Doğu'ya sadece bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı
İran
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:08
ile gerilimin iyice arttığı bu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
, Orta Doğu
'ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı. Japonya
'ya hareketinden önce basın mensuplarına kararını değerlendiren başkan, ilave askeri gücün çoğunlukla Orta Doğu'daki Amerikan askerleri ve yetkililerini "koruma" görevini üstleneceğini ifade etti.
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