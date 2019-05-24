Son Dakika Haberleri: ABD İran'a karşı Orta Doğu'ya 1500 ilave asker gönderilmesini onayladı

ABD İran'a karşı Orta Doğu'ya 1500 ilave asker gönderilmesini onayladı

3 saat önce

İran'a karşı en az 10 bin asker gönderileceği iddiaları güçlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, şimdilik Orta Doğu'ya sadece bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı

ABD İran'a karşı Orta Doğu'ya 1500 ilave asker gönderilmesini onayladı, System.String[]
İran ile gerilimin iyice arttığı bu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı.

Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına kararını değerlendiren başkan, ilave askeri gücün çoğunlukla Orta Doğu'daki Amerikan askerleri ve yetkililerini "koruma" görevini üstleneceğini ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:08 
Donald Trump, İran, Orta Doğu, Dünya
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