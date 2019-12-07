Son Dakika Haberleri: ABD: İran'daki gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir
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ABD: İran'daki gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran’da benzin zammına tepkiyle başlayan gösterilerde binden fazla kişinin ölmüş olabileceğini iddia etti.

ABD: İran'daki gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'da benzin zammına tepkiyle başlayan gösterilerde binden fazla kişinin ölmüş olabileceğini iddia etti.


Hook, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin ölü sayısıyla ilgili tahminlerinin, haberlerde yansıtılanın çok daha üzerinde olduğunu ve Tahran'ın gerçek bilgileri vermediğini ileri sürerek, "İran rejimi binden fazla kişiyi öldürmüş olabilir." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:14 
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