Abd, İran'dan Petrol İthalatı Muafiyetini Uzatmayacak

ABD
'nin İran
özel temsilcisi Brian Hook, aralarında Türkiye
'nin de olduğu ülkelere İran'dan petrol ithalatı muafiyetini uzatmayacaklarına dair açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD) İran özel temsilcisi, bazı ülkeler özel tanınan İran'dan petrol ithalatı muafiyetlerine artık devam etmeyeceklerini açıkladı.
Temsilci olarak görev yapan Brian Hook, geçtiğimiz cumartesi günü Abu Dhabi'de yapmış olduğu açıklamada, "İran ham petrolünün ithaline daha fazla muafiyet tanımayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi, Çin
, Hindistan
, Japonya
ve Güney Kore
dahil olmak üzere, yüksek miktarda İran petrolü alan sekiz ülkeye 2018 yılının Kasım ayında uygulamaya koyduğu enerji yaptırımlarından muafiyet verdiğini açıklamıştı. Bahsi geçen ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyordu.
Hook, verilen muafiyetlerin süresi 2019 yılının Mayıs ayında sona erdiği tarihten itibaren Washington
'un konu ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Hook, "İran, yaptırımlarımızın getirdiği ekonomik izolasyonu giderek daha fazla hissediyor. İran'ın gelirlerinin yüzde 80'i petrol ihracatından sağlanıyor; bu ülke devlet terörizminin bir numaralı sponsorudur. İran ile yeni ve daha iyi bir anlaşma yapmak istiyoruz ama bu süre içinde de bu rejimi milyarlarca dolar gelirden mahrum bırakıyoruz; İran bir likidite krizi içinde" şeklinde ifadede bulundu.
Bahsi geçen iki ülke arasında yaşanan gelişmeler, ABD Başkanı olarak görevine devam eden Donald Trump
'ın Tahran
ile altı büyük devlet arasında imzalanmış olan 2015 tarihli nükleer anlaşmayı geçtiğimiz yılın Mayıs ayında iptal etmesinin ardından daha fazla gerildi. Trump anlaşma ile kaldırılmış olan tüm yaptırımları tekrar devreye sokacağını açıkladı.
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