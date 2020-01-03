ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika Dünya

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı

6 saat önce

ABD, İranlı üst düzey komutanlardan Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.


Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da halk sokaklara döküldü
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı Son dakika: Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti Çin'de uçağın motoruna uğur için bozuk para atan yolcuya 17 bin 200 dolar para cezası verildi

Son Dakika Haberleri
14:27 Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
14:23 "Bir Çocuk, Bir Umut" projesi etkinliği düzenlendi - Son Dakika Haber
14:23 Bıçakla banka soymaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika Haber
14:22 Öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika Haber
14:22 Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan esrar çıktı - Son Dakika Haber
14:12 Kasim Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da halk sokaklara döküldü - Son Dakika Haber
14:07 Son dakika: Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 14:36:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]