ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Son Dakika

ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

6 saat önce

ABD yönetimi, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi.

ABD yönetimi, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi.

Zarif, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve bazı yabancı ülkele temsilcilerinin katılımıyla başkent Tahran'da düzenlenen "Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı" sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğunu belirten Zarif, ancak başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.

New York'taki BM toplantısına katılmanın ABD'nin eylemlerini anlatmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Zarif, toplantının çok önceden kararlaştırıldığına işaret etti.

Zarif, "New York'taki toplantı Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelmedi. Vize talebimiz haftalar öncesinden ulaştı. ABD 'zaman yetersizliği nedeniyle vermedik' diyemez. Vermek için yeterli zamanları vardı fakat onların vahşetini ABD halkına anlatacak birisinin gelişini engellemek için reddettiler. Yanlış yapıyorlar çünkü dünya New York'tan ibaret değildir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanlış analiz ve raporlarla ülkesini tuzağa düşürdüğünü savunan Zarif: "ABD neyden korkuyor? Bana vize verilmemesi ABD yönetimi ve Trump hükümetinin iflası demektir. Pompeo, kişisel kini nedeniyle ABD'nin Batı Asya'daki sonunun başlangıcına yol açtı." dedi.

ABD'nin Irak'taki askerlerini çekmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zarif, Washington yönetiminin Irak'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bu ülkede bulunmasını sağlayan anlaşmayı ihlal ettiğini ve Iraklıların da bu anlaşmaya dayanarak ABD'den çıkmasını istediğini söyledi.

ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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