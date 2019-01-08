Son Dakika Haberleri: ABD İran Fobisini Gerçek Dış Politikaya İkame Etmiş Durumda"

ABD İran Fobisini Gerçek Dış Politikaya İkame Etmiş Durumda"

36 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran takıntısı ve fobisini gerçek bir dış politikanın yerine koyduğunu savundu.

ABD İran Fobisini Gerçek Dış Politikaya İkame Etmiş Durumda
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran takıntısı ve fobisini gerçek bir dış politikanın yerine koyduğunu savundu.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Pompeo ve Bolton'un "İran'a dair kusursuz takıntısının, attığı her adımda başarısız olan psikopat sapıkların davranışına gittikçe daha fazla benzediğini" ileri süren Zarif, "Doğrusu ABD, İran takıntısı ve fobisini gerçek bir dış politikaya ikame etmiş durumda." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turunun ilk durağı Ürdün'de bugün yaptığı açıklamada, İran'dan "normal" bir ülke olmasını istediklerini belirterek, "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:50 Kaynak: AA

John Bolton, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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