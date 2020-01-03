ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı - Son Dakika Ekonomi

ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da yükselen gerilimler, küresel piyasalara olumsuz yansıdı.

ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da yükselen gerilimler, küresel piyasalara olumsuz yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ABD güçlerinin Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi çeşitli tepkilere yol açarken, Asya borsalarında Cuma günü ağırlıklı olarak kayıplar görüldü.

Asya'ya paralel olarak Avrupa piyasalarında da İran ve ABD arasındaki gerilimler etkili oldu. Washington'ın söz konusu saldırısına karşılık Tahran, "özgürlük arayışında" olan ülkelerle güçlerini birleştirerek ABD'nin "yıkıcı bir intikam" alınacağı uyarısını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran'ın ABD'den intikam almak için harekete geçeceğini belirtirken, Çin ise taraflara söz konusu gerilimlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Asya ve Avrupa'nın yanında Wall Street'te de açılış öncesi işlemlerde yatırımcıların gündeminde Orta Doğu gelişmelerinin yer almasıyla eksi yönlü bir seyir izlendi.

Asya piyasalarında;

Shanghai Composite yüzde 0.30,

Shenzhen Composite yüzde 0.29,

Hang Seng yüzde 0.17 düşerken

S&P/ASX yüzde 0.71 yükseldi

Kospi ise değişmedi.

Avrupa'da FTSE100 yüzde 0.26, DAX yüzde 0.82 ve CAC 40 yüzde 0.56 düştü.

Wall Street'te ise açılış öncesinde Dow Jones yüzde 0.80 ile 232 puan kaybederken, S&P 500 yüzde 0.88 ve Nasdaq yüzde 0.99 düştü.

Dövizlere bakıldığında, dolar yen karşısında yüzde 0.31 düşüşle 108.215 yene gerilerken, dolar karşısında euro yüzde 0.12 düşüşle 1.11554 euroya, sterlin de yüzde 0.37 düşüşle 1.30896 sterlinden işlem gördü.


Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Orta Doğu, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek
Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Son Dakika Haberleri
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
18:10 İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti - Son Dakika Ekonomi
16:42 Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]