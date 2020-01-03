ABD-İran gerginliğiyle altın ve petrol yükseldi - Son Dakika
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ABD-İran gerginliğiyle altın ve petrol yükseldi

6 saat önce

Altın, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesinin ardından yüzde 1.3 artarak 1,548.30 dolara çıkarken, Brent ham petrolü, yüzde 3.76 artışla 68.74 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.69 artışla 63.44 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran gerginliğiyle altın ve petrol yükseldi, System.String[]

Altın, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesinin ardından yüzde 1.3 artarak 1,548.30 dolara çıkarken, Brent ham petrolü, yüzde 3.76 artışla 68.74 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.69 artışla 63.44 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.41 artışla 18.12 dolardan,

altın, yüzde 1.3 artışla 1,548.30 dolardan,

bakır, yüzde 1.35 düşerek 2.787 dolardan,

platin, yüzde 0.50 artışla 989.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.95 artışla 1,946.40 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 297 liraya, çeyrek altın 485 liraya, Cumhuriyet altını da 2.009 liraya yükseldi.

Yatırım danışmanlığı şirketi Macro-Advisory'den Chris Weafer, ABD'nin 2020 yılı petrol üretimini saran "büyük belirsizliğin" petrol fiyatları üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını söyledi.

Weafer, CNBC'ye verdiği röportajda, petrol fiyatları üzerinde belirleyici olacak üç etkene dikkat çekerek, bu faktörlerden ilk ikisinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) arasındaki mevcut anlaşma ve petrol talebi olacağını söyledi. OPEC+, yıl içinde petrol üretimini günde 1.2 milyon varil azaltma kararının ardından 1 Ocak'tan itibaren de üretimin günde 500 bin varil kısıtlanacağını açıklamıştı.

Söz konusu kısıtlamanın piyasada oluşturacağı belirsizliğin önem taşıdığını beliten Weafer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdiden konuşulmaya başlanan bu yılın büyük belirsizliği, ABD'li petrol üreticilerinin geçen yedi-sekiz yılda piyasaya ekledikleri hacmi devam ettirip ettiremeyecekleri olacak. Bu, büyük bir soru."

Uluslararası Enerji Ajansı geçen ay ABD petrol üretimi büyümesinin 2019'daki günde 1.6 milyon varilden 2020'de günde 1.1 milyon varile ineceğini öngörmüştü. Weafer böyle bir senaryoda OPEC+ anlaşmasının da devam etmesi varsayıldığında, petrol fiyatlarının 60-70 dolar aralığında işlem görebileceğini söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
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