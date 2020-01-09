ABD-İran gerilimi panelde tartışıldı - Son Dakika

ABD- İran arasında yaşanan gerilimle alakalı bir panel düzenlendi. Düzenlenen panelde Süleymani'nin neden hedef alındığı, suikastın İran için anlamı, ABD-İran rekabetinin bundan sonra nasıl devam edebileceği tartışıldı.



ABD-İran arasında yaşanan gerilimle alakalı bir panel düzenlendi. Panelde Süleymani'nin neden hedef alındığı, suikastın İran için anlamı, ABD-İran rekabetinin bundan sonra nasıl devam edeceği gibi konular ele alındı. Düzenlenen panele İRAM Başkan Vekili Hakkı Uygur, Ortadoğu Enstitüsü'nden (ORDER) Araştırma Görevlisi Mustafa Caner ve SETA'dan Kemal İnat'ın konuşmacı olarak katıldı.



"Bu kadar baskı altında İran masaya oturmayacaktır"



İran Araştırma Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Hakkı Uygur, "Trump'un baskısı ve yaptırımları askeri aşamaya geçti. Bölgesel bir savaş çıkabilir. ABD-İran arasında ki farklı bölgelere taşınabilir. Özellikle Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile beraber ciddi bir şekilde gündeme gelmesi konular. Durum çok ciddi İran da birçok kesim uzun ve yıpratıcı bir sürece hazırlanıyorlar. Uzlaşma kesinlikle olamaz bu durumda. Kasım Süleymani milli bir semboldü. Trump İran'la karşılaşmak amacıyla tüm sonuçları kabul ediyor. Kasım Süleymani İran için çok önemli bir semboldü. İran da her yerde Kasım Süleymani fotoğrafı var. Dolayısıyla iç dengeler açısından herkesi birleştirmiş oldu. Bu kadar baskı altında İran masaya oturmayacaktır. Amerika üstlerine dünyanın gözü önünde füze atmak büyük sonuçlar doğacaktır. Kimse İran'la karşı karşıya gelmek istemiyor. Ama Trump bundan sonra mekanizmayı harekete geçirecek bu çok net. İran'ın Türkiye'den destek bekliyor. Türkiye'nin ciddi bir tepki vermesi beklenmiyor. İşler oraya gittiği zaman Türkiye'yi de etkileyen resimler ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.



"Önümüzdeki 4-5 yıl bu krizin süreceğini düşünüyorum"



Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nden (ORDER) Araştırma Görevlisi Mustafa Caner, "Ben bu işin burada kapanmadığını düşünüyorum. İran'ın verdiği cevabı iyi incelemek lazım. Birincisi İran ciddi anlamında füze kapasitesini ve ABD üssünü kolay bir şekilde vurabileceğini göstermiş oldu. İkincisi füzeleri boş araziye atmadı silah depolarını vurdu maddi zarar verdi. İran burada ciddi bir mesaj verdi. ABD askerlerinin birinin ölmemesi bundan sonra ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Doğrudan iki ülke arasında değil de vekilleri arasında vurabilirler birbirlerini. Bu mücadelenin gidişine göre asiller de devreye girebilir. Türkiye şu anda ABD-İran arasında seçim yapmak zorunda değil ama ileriki dönemlerde yapması gerekebilir. Bu krizin ABD içindeki dinamiklerin sayesine bitireceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 4-5 yıl bu krizin süreceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL