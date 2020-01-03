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ABD-İran gerilimi piyasaları tetikledi, Dolar 6 TL eşiğine dayandı
6 saat önce
ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan geriliminin ardından Türkiye'deki döviz kurlarında hareketlilik gözlendi. ABD Doları gün içerisinde yüzde 0,35 artarak 5.97 TL'ye yükseldi ve kritik 6 TL eşiğine dayandı. Ham petrolün varil fiyatı 1 günde yüzde 3 artarak 68,76 Dolar'a yükseldi
ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan geriliminin ardından Türkiye'deki döviz kurlarında hareketlilik gözlendi.
ABD Doları gün içerisinde yüzde 0,35 artarak 5.97 TL'ye yükseldi ve kritik 6 TL eşiğine dayandı. Dolar Türkiye saatiyle 14.40 itibariyle 5.97 seviyesinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:54
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