ABD-İran gerilimi piyasaları tetikledi, Dolar 6 TL eşiğine dayandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD-İran gerilimi piyasaları tetikledi, Dolar 6 TL eşiğine dayandı - Son Dakika Dünya

ABD-İran gerilimi piyasaları tetikledi, Dolar 6 TL eşiğine dayandı

6 saat önce

ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan geriliminin ardından Türkiye'deki döviz kurlarında hareketlilik gözlendi. ABD Doları gün içerisinde yüzde 0,35 artarak 5.97 TL'ye yükseldi ve kritik 6 TL eşiğine dayandı. Ham petrolün varil fiyatı 1 günde yüzde 3 artarak 68,76 Dolar'a yükseldi

ABD-İran gerilimi piyasaları tetikledi, Dolar 6 TL eşiğine dayandı, System.String[]

ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan geriliminin ardından Türkiye'deki döviz kurlarında hareketlilik gözlendi.


ABD Doları gün içerisinde yüzde 0,35 artarak 5.97 TL'ye yükseldi ve kritik 6 TL eşiğine dayandı. Dolar Türkiye saatiyle 14.40 itibariyle 5.97 seviyesinde işlem görüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:54 
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