ABD-İran geriliminde Türkiye'deki üsler mercek altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD-İran geriliminde Türkiye'deki üsler mercek altında - Son Dakika Dünya

ABD-İran geriliminde Türkiye'deki üsler mercek altında

6 saat önce

İran’ın Irak’ta ABD'ye ait iki askeri üssünü vurması ve “Misillemeye karşılık verirlerse ABD üslerini vurmaya devam edeceğiz” yönündeki açıklaması dikkatleri bölgedeki diğer ABD üslerine çevirdi.

ABD-İran geriliminde Türkiye'deki üsler mercek altında, System.String[]

İran'ın Devrim Muhafızları Generali Süleymani'ye yönelik 3 Ocak günü suikastına karşılık olarak İran'ın Irak'ta ABD'ye ait iki askeri üssünü vurması ve "Misillemeye karşılık verirlerse ABD üslerini vurmaya devam edeceğiz" yönündeki açıklaması dikkatleri bölgedeki diğer ABD üslerine çevirdi.


Türkiye'de ABD'nin kullandığı iki askeri üs bulunuyor: İncirlik askeri üssü ve İzmir hava üssü. 1950'lerde kurulan İncirlik'in yönetimi ve denetimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aitken, burası NATO açısından dönem dönem kritik bir bölgesel üs oluyor. ABD hava kuvvetlerinin 39. Ana jet üssüne de ev sahipliği yapan üste yaklaşık 2500 Amerikan askerinin görevli olduğu biliniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:19 
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