Son Dakika Haberleri: ABD İran ile artan gerilim sonrası Orta Doğu'ya bin asker gönderiyor
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ABD İran ile artan gerilim sonrası Orta Doğu'ya bin asker gönderiyor

1 saat önce

ABD Savunma Bakanı Sekreteri Patrick Shanahan, İran'ın düşmanca tavırlarına cevap vermek amacıyla Orta Doğu'ya bin asker göndereceklerini açıkladı. ABD Deniz Kuvvetleri ise Umman Körfezi'nde yapılan tanker saldırısında İran bağlantısını açığa çıkaran yeni görselleri de medyayla paylaştı.

ABD İran ile artan gerilim sonrası Orta Doğu'ya bin asker gönderiyor, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Sekreteri Patrick Shanahan, 'İran'ın düşmanca tavırlarına cevap vermek amacıyla' Orta Doğu'ya bin asker göndereceklerini açıkladı. ABD Deniz Kuvvetleri de Umman Körfezi'nde yapılan tanker saldırısında İran bağlantısını açığa çıkardığını ileri süren yeni görselleri medyayla paylaştı.

Shanahan pazartesi akşamı yaptığı yazılı açıklamada ABD kuvvetlerinin İran ile herhangi bir çatışmaya girmeyi amaçlamadığını belirterek "Bölgede görev yapan askeri personelimizin refahı ve güvenliğini sağlamak, ayrıca ulusal çıkarlarımızı korumak için bu girişimde bulunduk." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 
Orta Doğu, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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