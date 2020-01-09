ABD, İran ile müzakerelere hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
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ABD, İran ile müzakerelere hazır olduğunu açıkladı

6 saat önce

ABD, İran ile ciddi müzakereler yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD, İran ile müzakerelere hazır olduğunu açıkladı, System.String[]

ABD, İran ile ciddi müzakereler yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsicisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyine sunduğu mektupta, ülkesinin "uluslararası barışın ve güvenliğin daha da tehlikeye girmesini veya İran rejiminin tansiyonu tırmandırmasını önlemek amacıyla" müzakerelere hazır olduğunu yazdı.

Craft, mektubunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin, ülkelerin meşru müdafaa haklarını kullanmak için attıkları herhangi bir adımı BM Güvenlik Konseyine "derhal bildirmesini" gerektiren BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşrulaştığını savunarak ABD'nin Orta Doğu'daki personelini ve çıkarlarını korumak için "gerekirse" ilave eyleme geçeceğini belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi de Konseye yazdığı mektupta, ABD'nin İran'a ağır ekonomik yaptırımları sürdürürken müzakere önerisinde bulunmasının "inanılmaz" olduğunu kaydetti.

Ravançi, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasının da BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi çerçevesinde meşru olduğunu belirterek, " Tahran, Irak'taki Amerikan üssünü hedef alan ölçülü ve orantılı askeri yanıt ile meşru müdafaa hakkını kullanmasının ardından gerilimin tırmandırılması ya da savaş arayışında değil." ifadesini kullandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik operasyonun, "titizlikle düzenlendiğini, askeri hedefleri nişan aldığını, dolayısıyla beraberinde bölgedeki sivil mülklere ve sivillere zarar vermediğini" bildirdi.

İranlı komutanın öldürülmesiyle başlayan gerilim

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuş ve en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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