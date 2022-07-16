ABD: İran ile nükleer anlaşma için çalışırken, ekonomik baskıyı da sürdüreceğiz - Son Dakika
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ABD: İran ile nükleer anlaşma için çalışırken, ekonomik baskıyı da sürdüreceğiz

16.07.2022 02:42
ABD: İran ile nükleer anlaşma için çalışırken, ekonomik baskıyı da sürdüreceğiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için çalıştıklarını ve anlaşmanın masada hazır beklediğini belirtirken, öte yandan İran'a ekonomik baskıyı da sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için çalıştıklarını ve anlaşmanın masada hazır beklediğini belirtirken, öte yandan İran'a ekonomik baskıyı da sürdüreceklerini kaydetti.

Biden'a Orta Doğu ziyaretinde eşlik eden Sullivan, ABD'nin İran politikasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran ile nükleer anlaşmaya varılması için son bir tarih belirlemediklerini belirten Sullivan, "Anlaşma masada. İranlılar bu anlaşmaya razı gelirse, biz nükleer anlaşmanın şartlarına tamamen geri dönmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Sullivan, bir taraftan anlaşma için beklerken diğer taraftan da İran'a ağır ekonomik yaptırımlar uygulamayı sürdürdüklerine işaret ederek, "İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmek için müzakere masasındaki çalışmalarımız sürerken, İran'a ekonomik baskıyı da devam ettireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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