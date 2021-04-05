ABD, İran ile yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye hazır - Son Dakika

ABD, İran ile yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye hazır

05.04.2021 23:06
ABD, İran ile yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye hazır, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin 2015 İran nükleer anlaşmasının şartları temelinde İran ile yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin 2015 İran nükleer anlaşmasının şartları temelinde İran ile yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin 2015 İran nükleer anlaşmasının şartları temelinde İran ile yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Sözcü Price, "İran'ı daha iyi bir yere ikna etmek için kesinlikle tek taraflı hareketler veya tavizler vermeyeceğiz. Viyana'daki bu görüşmelerde amacımız karşılıklı uyuma dönüşün zeminini hazırlamaktır. Bugün halen geçerli olan orijinal bir formülasyondur. İran'ın nükleer programına kalıcı ve doğrulanabilir sınırlar karşılığında nükleer yaptırımların sınırlı kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Washington, görüşmelerin JCPOA'ya karşılıklı bir dönüşe odaklanmasını bekliyor"

ABD'nin yaklaşan Viyana toplantısındaki hedeflerine de değinen Price, "Washington görüşmelerin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) karşılıklı bir dönüşle ilgili ve İran ve ABD açısından karşılıklı anlam ifade eden konulara odaklanmasını bekliyor. Uzun zamandır masadaki konu buydu" dedi.

ABD'nin Viyana görüşmelerini "uyum için uygunluğa" nasıl ulaşılacağını daha iyi anlamak adına kullanacağını, fakat Washington'ın "erken veya acil bir atılım beklemediğini" ve görüşmelerin "zor" olmasını beklediğini belirten Price, "Şu anda İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleşmesini beklemiyoruz, fakat elbette onlara açık kalıyoruz. Bu yüzden durumun nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekecek" dedi.

Basın mensuplarının ABD'nin İran'a nükleer olmayan yaptırımlarını kaldırmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Sözcü Price, bu konuları ayrıntılandırmayı müzakerecilere bırakacağını kaydetti.

ABD müzakerecileri, 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı nükleer anlaşmasının geri kalan imzacılarının salı günkü toplantısında Viyana'da hazır bulunacak. Fakat İran'ın talebi üzerine diğer imzacıların toplantının gerçekleşeceği odaya alınmaları beklenmiyor.

İran ile Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasında yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşmaya geri dönüş konulu komisyon toplantısı gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Viyana'da yapılacak görüşmelere ABD'nin de katılacağını duyurmuştu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Viyana, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD, İran ile yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye hazır - Son Dakika


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