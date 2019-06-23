Son Dakika Haberleri: ABD, İran'ın askeri bilgisayar sistemine saldırdığı iddiası
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ABD, İran'ın askeri bilgisayar sistemine saldırdığı iddiası

1 saat önce

– ABD'nin, İran'ın askeri bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırılarla, İran'ın füzeleri ve roket rampalarına erişiminin engellendiği iddia edildi.

ABD, İran'ın askeri bilgisayar sistemine saldırdığı iddiası, System.String[]
– ABD'nin, İran'ın askeri bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırılarla, İran'ın füzeleri ve roket rampalarına erişiminin engellendiği iddia edildi.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesine yapılacak misillemeyi ertelemesi ardından İran'ın askeri bilgisayar sistemlerine bir siber saldırı emri verdi ve bu saldırı sonucunda İran'ın füze ve roket rampalarına erişimi engellendi.
İsmi verilmeyen bir yetkilinin açıklamasına göre, siber saldırı İran Devrim Muhafızları'nın bilgisayarlarına yapıldı.
İran'dan ABD'nin iddiasına henüz bir yanıt geldi.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
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