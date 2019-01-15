Son Dakika Haberleri: Abd, İran'ın Irak ile Olan Petrol ve Doğalgaz Ticaretini Sonlandırmayı Hedefliyor

Abd, İran'ın Irak ile Olan Petrol ve Doğalgaz Ticaretini Sonlandırmayı Hedefliyor

1 saat önce

Suriye’den çekilme kararı alan ABD, Irak’taki varlığını her geçen gün artırıyor. Irak’ta yeni üsler inşa etmeye başlayan ABD’lilerin, petrol için de yeni girişimlerde bulunduğu öğrenildi. ABD, Suriye’den çekilme kararının ardından Irak’taki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bir yandan yeni üsler tesis ederek Suriye’deki asker ve mühimmatını Irak’a sevk eden ABD’liler, bir yandan da Irak petrolünden İran’ın yararlanmasını önlemek […]The post ABD, İran’ın Irak ile olan petrol ve doğalgaz ticaretini sonlandırmayı hedefliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Abd, İran'ın Irak ile Olan Petrol ve Doğalgaz Ticaretini Sonlandırmayı Hedefliyor, System.String[]
Suriye'den çekilme kararı alan ABD, Irak'taki varlığını her geçen gün artırıyor. Irak'ta yeni üsler inşa etmeye başlayan ABD'lilerin, petrol için de yeni girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

ABD, Suriye'den çekilme kararının ardından Irak'taki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bir yandan yeni üsler tesis ederek Suriye'deki asker ve mühimmatını Irak'a sevk eden ABD'liler, bir yandan da Irak petrolünden İran'ın yararlanmasını önlemek için çalışmalar yürütüyor.

İran'ın Irak'la olan petrol ve doğalgaz ticaretini sonlandırmayı hedefleyen ABD, her ne kadar Irak'a bir süreliğine muafiyet tanısa da, bu süre içinde Irak'ın ticaret önceliğinin ABD'den yana kaymasını talep ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bağdat ziyaretinde Irak'ın enerji alanındaki bağımsızlığına vurgu yapması, ABD'li enerji şirketlerinin Irak'ta petrol ve doğalgaz alanında daha aktif hale geleceğinin bir işareti olarak görülüyor. The Economist'teki habere göre de bu konuda bazı somut adımlar atıldı bile. Chevron ve ExxonMobil şirketlerinin Irak Petrol Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, ABD'nin Irak'a elektrik konusunda da destek sunma girişimde bulunduğu belirtiliyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:14 

İran, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Sektörel
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