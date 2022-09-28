ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı

28.09.2022 20:16
ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı

ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın, Irak Kürt Bölgesi'ne yönelik balistik füze ve drone saldırılarını, Irak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırı sonrasında sivil kayıplarına ilişkin iddialardan haberdar olduklarını kaydeden Price, "Bugünkü saldırının yol açacağı her türlü can kaybını esefle karşılıyoruz. Ayrıca İran hükümetinin Irak'a yönelik yeni saldırılarla tehdit eden açıklamalarını da kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine yönelik bu küstah saldırılar karşısında Irak halkının ve hükümetinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir haftada üçüncü saldırı

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü kez saldırı düzenledi.

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İran, 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

YORUMLAR
500
Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı Ürdün, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı Ürdün, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, İhlas Haber Ajansı, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 00:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement