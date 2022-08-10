ABD, İran'ın Rus yapımı "Hayyam" uydusunu fırlatmasını "büyük tehdit" olarak niteledi - Son Dakika
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ABD, İran'ın Rus yapımı "Hayyam" uydusunu fırlatmasını "büyük tehdit" olarak niteledi

10.08.2022 12:28
ABD, İran'ın Rus yapımı "Hayyam" uydusunu fırlatmasını "büyük tehdit" olarak niteledi

ABD, İran'ın Rus yapımı "Hayyam" uydusunun Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmasının ardından Rusya'nın İran ile artan iş birliğinin uluslararası toplum açısından büyük tehdit olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD, İran'ın Rus yapımı "Hayyam" uydusunun Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmasının ardından Rusya'nın İran ile artan iş birliğinin uluslararası toplum açısından büyük tehdit olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün, AA muhabirine, e-mail aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya'nın "İran adına önemli casusluk yeteneklerine sahip bir uydu" fırlattığının farkında olduğunu kaydetti.

Sözcü, "Rusya'nın İran ile ittifakını güçlendirmesi, bütün dünyanın büyük bir tehdit olarak değerlendirmesi gereken bir şey." ifadesini kullandı.

"Hayyam" uydusunun fırlatılması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney görüşmesinden üç hafta sonra gerçekleştirildi.

Uydu, Kazakistan'dan gönderildi

Kazakistan'ın KazTag ajansının haberine göre, uydu, dün yerel saatle 11.52'de (TSİ 08.52) Baykonur Uzay Üssü'ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.

İran'ın söz konusu uydusuyla 16 küçük Rus yapımı uydu da uzaya gönderildi.

"Hayyam" uydusunun, İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacağı belirtildi.

İran Uzay Ajansı Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktör Yardımcısı Said Sıddikiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, adını 11 ve 12'nci yüzyıllarda yaşamış İranlı astronom, matematikçi ve şair Ömer Hayyam'dan alan uydunun fırlatıldıktan 9 dakika sonra 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştiğini aktardı.

Açıklamada, uydudan toplanan bilgilere başka hiçbir ülke tarafından erişilemeyeceği ve yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağı vurgulandı.

Washington Post gazetesinde geçen hafta yayımlanan ve ismi açıklanmayan Batılı güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, Rusya'nın " Ukrayna'ya karşı savaş sırasında İran'ın uydusundan faydalanabileceği" iddia edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İran'ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusunu fırlatmasını 'büyük tehdit' olarak niteledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İran'ın Rus yapımı "Hayyam" uydusunu fırlatmasını "büyük tehdit" olarak niteledi - Son Dakika
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