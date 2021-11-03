Üye Girişi
ABD, İran'ın Umman Denizi'ndeki petrol tankerine ilişkin iddialarını yalanladı - Son Dakika

ABD, İran'ın Umman Denizi'ndeki petrol tankerine ilişkin iddialarını yalanladı

03.11.2021 19:29
ABD, İran'ın Umman Denizi'ndeki petrol tankerine ilişkin iddialarını yalanladı

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), Umman Denizi'nde ABD tarafından el konulmaya çalışılan bir İran petrol tankerini kurtardığına yönelik iddialarını yalanladı.

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), Umman Denizi'nde ABD tarafından el konulmaya çalışılan bir İran petrol tankerini kurtardığına yönelik iddialarını yalanladı.

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, İran Devrim Muhafızlarının iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Geçen hafta, İran Devrim Muhafızlarının uluslararası sularda seyir halindeki bir tanker gemisine yasa dışı olarak çıktığını gördük ancak müdahale etmedik." ifadelerini kullandı.

Yetkili, İran güçlerinin söz konusu gemiyi İran kara sularına götürdüğünü ileri sürdü.

İran, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurmuştu.

İran devlet televizyonunda, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdüğü öne sürülmüştü.

Devrim Muhafızları Ordusunun da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve tankerin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafızları üyelerinin, tankeri İran kara sularına yönlendirdiği iddia edilmişti.

Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edilmişti.

Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği ve olayla ilgili görüntülerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı belirtilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Umman Denizi, Petrol, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İran'ın Umman Denizi'ndeki petrol tankerine ilişkin iddialarını yalanladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum 20:14 Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak 19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak
Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı 19:13 Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim 18:24 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı 17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira 17:39 Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı 16:31 Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı

Son Dakika Haberleri
20:34 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir
20:13 ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirmişlerdi! 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
20:12 Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi
19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi
19:34 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı
19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak
19:13 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
19:02 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
18:30 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
18:23 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi         
20:12
Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti         
19:53
Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu         
19:14
Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti         
19:03
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 20:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, İran'ın Umman Denizi'ndeki petrol tankerine ilişkin iddialarını yalanladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement