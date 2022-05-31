ABD İran'ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı - Son Dakika
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ABD İran'ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı

31.05.2022 00:35
ABD İran'ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın Yunanistan bandıralı iki gemiyi alıkoymasını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın Yunanistan bandıralı iki gemiyi alıkoymasını kınadı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), İran Devrim Muhafızlarının Basra Körfezi'nde Yunanistan bandıralı iki gemiyi 27 Mayıs'ta alıkoyduğunu açıkladı.

Gemilerin uluslararası sulardan İran karasularına götürüldüğü belirtilen açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanmasının bu eylemleri uluslararası hukuka, bölgesel güvenlik ve istikrara aykırıdır." denildi.

Blinken Dendias ile görüştü

Diğer taraftan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Yunan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile konuyu telefonda görüştüğünü açıkladı.

Sözcü Price, "Bakan Blinken 27 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları tarafından Yunan bandıralı iki geminin el konulmasını en güçlü şekilde kınadı. İran'ın gemileri taciz etmeye devam etmesi ve seyir hak ve özgürlüklerine müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İki bakanın İran'ın el konulan gemileri, yükleri ve mürettebatını derhal serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Pirce, "ABD, bu haksız el koyma karşısında önemli NATO müttefikimiz ve ortağımız olan Yunanistan'ın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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