Son Dakika Haberleri: ABD İran Karşıtı Zirve Düzenleyecek

ABD İran Karşıtı Zirve Düzenleyecek

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonya'da şubatta İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurdu.

ABD İran Karşıtı Zirve Düzenleyecek, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonya'da şubatta İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurdu.

Pompeo, bölgede 7 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turu kapsamında gittiği Kahire'de ABD'nin Fox News televizyonuna konuştu.

Bakan Pompeo, Polonya'da 13- 14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek." diye konuştu.

"Esed rejiminin görüşmelerde rolü olabilir"

Selefi Rex Tillerson'ın " Beşşar Esed'in Suriye'nin geleceğinde rolü olmadığı" yönündeki beyanına rağmen Pompeo, Esed rejiminin "gelecekteki görüşmelerde rolü olabileceğine" işaret etti.

Siyasi diyalog başlarken tüm seçeneklerin masada olduğundan emin olmak istediklerini ifade eden Pompeo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İranlılar, Ruslar, rejim ve diğer paydaşları, Suriye'de iç savaş sonrası siyasi düzenin nasıl olacağı konusunu tartışmak üzere masaya oturmaya ikna edeceğimizi umuyoruz. Sonunda Suriye'yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verecektir."

Kaşıkçı'nın öldürülmesi kabul edilemez bir suç

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine de değinen Pompeo, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi iğrenç ve asla kabul edilemez bir suç. Biz cinayetle bağlantılı herkesi sorumlu tutmak için çalışıyoruz. Birçok kişiye yaptırım uyguladık. Gerçekler ortaya çıkana kadar da bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:01 Kaynak: AA

Orta Doğu, Polonya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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