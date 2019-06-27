"ABD İran'la savaş istemiyor"
1 saat önce
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:23
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran
'ın hasmane faaliyetlerinin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor." dedi.
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