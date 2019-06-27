Son Dakika Haberleri: "ABD İran'la savaş istemiyor"
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"ABD İran'la savaş istemiyor"

1 saat önce

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:23 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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