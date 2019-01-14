ABD, İran petrolü için muafiyeti uzatmayacak
12 dakika önce
ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere İran'dan petrol ithalatı muafiyetini uzatmayacaklarını söyledi.
ABD
'nin İran
özel temsilcisi Brian Hook, aralarında Türkiye
'nin de olduğu ülkelere İran'dan petrol ithalatı muafiyetini uzatmayacaklarını söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:16
ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı
Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti
Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız
Son Dakika! Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı