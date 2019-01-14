Son Dakika Haberleri: ABD, İran petrolü için muafiyeti uzatmayacak

ABD, İran petrolü için muafiyeti uzatmayacak

12 dakika önce

ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere İran'dan petrol ithalatı muafiyetini uzatmayacaklarını söyledi.

ABD, İran petrolü için muafiyeti uzatmayacak, System.String[]
ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere İran'dan petrol ithalatı muafiyetini uzatmayacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:16 

Ekonomi
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