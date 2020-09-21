ABD, İran Savunma Bakanlığına yeni yaptırımlar uygulayacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Savunma Bakanlığı ve diğer askeri bağlantılı birimlerine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD ve İran arasındaki gerilim giderek yükseliyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Savunma Bakanlığı ve diğer askeri bağlantılı birimlerine yaptırım uygulayacağını duyurdu. Pompeo, İran ile silah ticareti yapmayı düşünen ülkelere de uyarıda bulunarak, "İran'a silah ambargosunu ihlal ederseniz yaptırım riskine girersiniz" dedi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların İran'ın atom enerjisi ajansının faaliyetlerini etkileyeceğini aktardı.

(İHA)