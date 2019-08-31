Son Dakika Haberleri: ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı

3 saat önce

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Adrian Darya-1" adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi.

ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı, System.String[]

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Adrian Darya-1" adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, gizli istihbarat servisine ait görüntü paylaşınca büyük tepki gördü
ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı İranlı bakan'dan trump'a fotoğraflı 'uydu' yanıtı: günaydın trump Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatına Amerika'da devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]