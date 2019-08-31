ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı
3 saat önce
ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Adrian Darya-1" adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi.
ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Adrian Darya-1" adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:53
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