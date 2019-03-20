Son Dakika Haberleri: ABD İşgali, Irak'ta Devlet Müessesesini Dağıttı"

ABD İşgali, Irak'ta Devlet Müessesesini Dağıttı"

1 saat önce

Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, 2003'te ülkenin ABD tarafından işgal edilmesine karşı çıktıklarını belirterek, o dönem kendisinin de içinde yer aldığı Iraklı muhaliflerin Saddam Hüseyin rejimini içeriden yıkmayı planladığını söyledi.

ABD İşgali, Irak'ta Devlet Müessesesini Dağıttı
Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, 2003'te ülkenin ABD tarafından işgal edilmesine karşı çıktıklarını belirterek, o dönem kendisinin de içinde yer aldığı Iraklı muhaliflerin Saddam Hüseyin rejimini içeriden yıkmayı planladığını söyledi.

Allavi, Suudi Arabistan'da yayın yapan "Alyaum" gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin 2003'teki işgaline ve savaşa karşı çıktıklarına işaret ederek, "ABD işgali, Irak'ta devlet müessesesini dağıttı, Baas'ı yok sayma ve hizipçilik yaklaşımını benimsedi." dedi.

"Saddam rejimini yıkmaya çalıştık"

Irak'ta 2003 öncesi Baas Partisi'nden ayrılarak yurt dışındaki Saddam rejimi karşıtı muhaliflerin safında yer aldığı bilinen Allavi, şunları kaydetti:

"Savaş ve işgale karşıydık. Saddam rejimini Irak silahlı kuvvetleri, Baas Partisi'nden kopanlar, bazı aşiretler ve içeride bulunan değişim yanlısı grupları da teşvik ederek yıkmaya çalıştık."

Allavi, işgal sonrası ABD'nin Irak'ta açık bir vizyon ve plan ortaya koyamadığını belirterek, yakın zamanda bir araya geldiği bazı Amerikalı yetkililere Irak konusunda açık strateji izleyenlerin İsrail, İran ve Rusya olduğunu anlattığını söyledi.

"Milisler, devlet inşa etmez"

Irak'ın mezhep ve etnik temelli devletten vatandaşlık esasına dayalı devlete geçmesi gerektiğinin altını çizen Allavi, ülkedeki siyasi hizipçiliğe ve ayrımcılığa son verilmesinin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milisler, devlet inşa etmez. Bunlar, devletleri yıkarlar ve toplumu ayrıştırırlar."

" Basra, İran'ın varlık gösterdiği güçlü bir merkez"

Ülke yönetimine "Irak'ın egemenliğinin bulunmadığı ve bağımsız bir karar alamadıkları" eleştirisini yönelten Allavi, dışarıdan yönetilen yabancı milis güçlerin ülkede faaliyet gösterdiğini dile getirerek, "Irak'ın kararı İran'ın esaretinde. Basra vilayeti İran ve ona bağlı silahlı grupların varlık gösterdiği güçlü bir merkez." dedi.

Irak'ta 2004-2005 yıllarında geçici hükümetin başkanlığını yapan Allavi, 2014'te iktidara gelen Haydar el-İbadi hükümetinde de Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı 70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:21:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD İşgali, Irak'ta Devlet Müessesesini Dağıttı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]