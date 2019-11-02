Son Dakika Haberleri: ABD: IŞİD'in yeni lideri Kureyşi'yi araştırıyoruz
Son Dakika Dünya ABD: IŞİD'in yeni lideri Kureyşi'yi araştırıyoruz

ABD: IŞİD'in yeni lideri Kureyşi'yi araştırıyoruz

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi hakkında istihbarat topladığını açıkladı

ABD: IŞİD'in yeni lideri Kureyşi'yi araştırıyoruz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi hakkında istihbarat topladığını açıkladı.


Amerikan Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, "Terör örgütünde bir liderlik değişimi olduğunda, tehdide karşı mücadele edebilmek için en güncel bilgilere sahip olmak istiyoruz." açıklamasını yaptı. Buna göre Amerikalı yetkililer, Kureyşi'nin örgüt içerisinde daha önceki rolünü belirlemeye çalışıyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:08 
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