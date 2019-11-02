ABD: IŞİD'in yeni lideri Kureyşi'yi araştırıyoruz
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi hakkında istihbarat topladığını açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi hakkında istihbarat topladığını açıkladı.
Amerikan Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, "Terör örgütünde bir liderlik değişimi olduğunda, tehdide karşı mücadele edebilmek için en güncel bilgilere sahip olmak istiyoruz." açıklamasını yaptı. Buna göre Amerikalı yetkililer, Kureyşi'nin örgüt içerisinde daha önceki rolünü belirlemeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:08
Hindistan'da kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı Pilottan skandal hareket! Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti Macron'dan Bulgaristan'ı kızdıran açıklama! Fransa'ya protesto notası gönderildi ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum