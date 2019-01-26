Son Dakika Haberleri: ABD "İsim Anlaşması"Nı Memnuniyetle Karşıladı

ABD "İsim Anlaşması"Nı Memnuniyetle Karşıladı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması'nın Yunanistan Parlamentosunda onaylanmasından memnun olduklarını açıkladı.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması'nın Yunanistan Parlamentosunda onaylanmasından memnun olduklarını açıkladı.

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Prespa Anlaşması'nın Yunanistan Parlamentosunda onaylanmasının memnuniyetle karşılandığını ve artık "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak adını değiştiren ülkenin NATO ve AB üyesi olması için önünün açık olduğunu belirtti.

Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile 27 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onaylamıştı.

Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması, 300 sandalyeli Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüş, 153 milletvekilinin "evet", 146 milletvekilinin "hayır" ve bir milletvekilinin çekimser oyu sonucu kabul edilmişti.

Türkiye de söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Yunanistan, Makedonya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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