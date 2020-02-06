ABD, İspanya'daki vatandaşlarını "cinsel tacizlerde artışa" karşı uyardı - Son Dakika
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ABD, İspanya'daki vatandaşlarını "cinsel tacizlerde artışa" karşı uyardı

6 saat önce

ABD'nin Madrid Büyükelçiliği, İspanya'da öğrencilere ve genç turistlere yönelik cinsel taciz vakalarının artış gösterdiği gerekçesiyle bu ülkeye gelen vatandaşlarını uyardı.

ABD, İspanya'daki vatandaşlarını

ABD'nin Madrid Büyükelçiliği, İspanya'da öğrencilere ve genç turistlere yönelik cinsel taciz vakalarının artış gösterdiği gerekçesiyle bu ülkeye gelen vatandaşlarını uyardı.

Resmi internet sitesinde İspanya'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapan ABD Büyükelçiliğince "İspanya İçişleri Bakanlığı, son 5 yılda ülke genelinde cinsel taciz vakalarında önemli bir artış olduğu bilgisini vermektedir. Bu, İspanya'daki ABD'li öğrencileri ve genç turistleri de kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, İspanya'ya gelen vatandaşlarına bu ülkedeki hukuki sistemin ABD'den farklı olduğu bilgisi verilirken, olası bir cinsel taciz vakasıyla karşı karşıya kalınması durumunda ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluklarına başvurulması tavsiye edildi.

"Kontrolünü kaybedecek düzeyde alkol alınmaması, arkadaş ve tanıdık kişilerle dolaşılması" uyarısında bulunulan açıklamada, olası bir cinsel tacizde hemen acil durum telefon numarası 112 aranarak yardım istenmesi ve listesi sunulan yerel avukatlarla çalışılması önerildi.

ABD'nin "cinsel taciz" ile ilgili bu uyarısı, ilk defa bir Batı Avrupa ülkesinde olmasından dolayı dikkati çekti.

ABD'nin Madrid Büyükelçiliği yetkilileri, İspanyol basınına açıklamalarında, İspanya'da cinsel taciz suçlamasıyla kendilerine başvuran vatandaşlarının sayısının 2019'da 34, 2020'nin ilk ayında ise 6 olduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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