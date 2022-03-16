ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışına onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışına onay verdi

16.03.2022 01:43
ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İspanya'ya 950 milyon dolar değerinde MH-60R model askeri helikopter satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İspanya'ya 950 milyon dolar değerinde MH-60R model askeri helikopter satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, İspanya'ya tahmini değeri 950 milyon dolar olan MH-60R çok amaçlı helikopter ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 8 adet MH-60R tipi helikopter, ve 20 adet yedek motor ile diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, satışın İspanya'nın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

İspanya NATO müttefiki olduğu için ABD Kongresinin 15 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

YORUMLAR
500
Amerikalı tüketicilerin 2022'de çevrim içi alışverişe 1 trilyon dolar harcaması bekleniyor Amerikalı tüketicilerin 2022'de çevrim içi alışverişe 1 trilyon dolar harcaması bekleniyor ABD'de 4 kişinin öldüğü vinç kazasının mağdurlarına 100 milyon dolar tazminat ABD'de 4 kişinin öldüğü vinç kazasının mağdurlarına 100 milyon dolar tazminat

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, İspanya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışına onay verdi - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
00:28 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
23:51 Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:12 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günlerdir kendisinden haber alınamıyor
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 01:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement