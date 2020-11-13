ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor - Son Dakika

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor

13.11.2020 23:25
ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor, System.String[]

ABD Kara Kuvvetlerinin, İsrail'den alınan Demir Kubbe Hava Savunma Sistemlerinin Teksas eyaletindeki Fort Bliss Üssü'nde test etmek üzere aktifleştirdiği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetlerinin, İsrail'den alınan Demir Kubbe Hava Savunma Sistemlerinin Teksas eyaletindeki Fort Bliss Üssü'nde test etmek üzere aktifleştirdiği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kara Kuvvetleri, bugün Teksas'taki Fort Bliss Üssü'nde konuşlu iki Demir Kubbe hava savunma bataryasını test etmek, değerlendirmek ve Kara Kuvvetlerinin mevcut hava ve füze savunma sistemlerine entegre etmek üzere aktif hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Sistemleri konuşlandırma sürecinin 16 Kasım'a kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bu Demir Kubbe sistemleri Kara Kuvvetlerine, kritik sabit ve yarı sabit üsleri çeşitli hava ve füze tehditlerine karşı geçici olarak seyir füzesi savunma kabiliyetini sağlayacaktır. Bu geçici konuşlandırma gelecekteki konuşlandırma kararları için bir öncül teşkil edecek, önemli test, değerlendirme ve entegrasyon faaliyetlerine katkı sağlayacaktır." denildi.

Açıklamada, test süreçlerinden sonra ilk bataryalar Kara Kuvvetlerine teslim edildikten sonra bunların Kara Kuvvetleri Entegre Harp Komuta Sistemine ekleneceği, Demir Kubbe sistemleri operasyonel hale geldikten sonra Kara Kuvvetlerinin, bunların nihai olarak nereye konuşlandırılacağına karar vereceği kaydedildi.

Söz konusu iki batarya eylül ayında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da katıldığı "sembolik etkinliğin" ardından ABD'ye teslim edilmişti.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, İsrail, Bliss, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor - Son Dakika


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