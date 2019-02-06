ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak
34 dakika önce
Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, "ABD Kara Kuvvetleri, geçici Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti için kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe silah sistemleri alma niyetini duyurdu.
Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, "ABD
Kara Kuvvetleri, geçici Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti için kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe silah sistemleri alma niyetini duyurdu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:40
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