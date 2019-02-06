Son Dakika Haberleri: ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak

ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak

34 dakika önce

Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, "ABD Kara Kuvvetleri, geçici Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti için kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe silah sistemleri alma niyetini duyurdu.

ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak, System.String[]
Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, "ABD Kara Kuvvetleri, geçici Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti için kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe silah sistemleri alma niyetini duyurdu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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