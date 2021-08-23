ABD, İsrail'den satın aldığı demir kubbe hava savunma sistemini test etti - Son Dakika

ABD, İsrail'den satın aldığı demir kubbe hava savunma sistemini test etti

ABD, İsrail'den aldığı demir kubbe hava savunma sisteminin ilk testini başarıyla tamamladı.

ABD, İsrail'den aldığı demir kubbe hava savunma sisteminin ilk testini başarıyla tamamladı. ABD ordusu, İsrail'den satın aldığı demir kubbe hava savunma sisteminin ilk testini başarıyla tamamladı. New Mexico eyaletinde yer alan White Sands deneme alanında yapılan test, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Silah ve Teknolojik Altyapı Geliştirme İdaresi, Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) ve yazılım teknolojisi üreticileri mPrest ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Öte yandan ABD ordusu, 2019 Ağustos'ta İsrail'den 2 adet demir kubbe hava savunma sistemini satın almış, sistemler 2020'nin sonunda teslim edilmişti. (Jeries Bassier/İHA)

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