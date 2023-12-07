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ABD, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyor

ABD, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de yönetimin Filistin halkının isteklerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

ABD, İsrail\'in Gazze\'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyor
07.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:19
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ABD, İsrail'in, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin tutumunu yineleyen Kirby, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz." dedi

"Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz." ifadelerini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı.

Kirby, Gazze'de yönetimin Filistin halkının isteklerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğini söylemişti

Kudüs'te 2 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin işgal sonrası Gazze'ye geri dönmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Netanyahu, "Kesin olan bir şey var ki bunu yapmayacağım. Filistin yönetimi terörle mücadele etmiyor, onu destekliyor. Barış için eğitim vermiyor, İsrail'in yok edilmesi için eğitim veriyor. Oraya (Gazze'ye) girmesi gereken yapı bu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kirby, 4 Aralık'ta ABC News'e yaptığı değerlendirmede, mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." diye konuşmuştu.

Bu kapsamda Kirby, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin yönetimi" görmek istediklerini aktarmıştı.

Kaynak: AA
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