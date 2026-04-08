ABD-İsrail-İran hattında kritik gelişme: 15 günlük ateşkes

ATEŞKES İÇİN ŞARTLAR VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD, İsrail ve İran arasında sağlandığı iddia edilen 15 günlük ateşkese ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Sural’ın aktardığı bilgilere göre, ABD tarafı ateşkesi belirli şartlara bağlarken, özellikle Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

“ Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın derhal ve tamamen açılması şartı ile ateşkesi kabul etti” ifadeleriyle sürecin temel koşuluna dikkat çeken Sural, ateşkes açıklamasının ardından İran’ın zafer ilan ettiğini belirtti. Öte yandan son dönemde ABD cephesinden İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik açıklamaların azalması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

GERİLİM SÜRÜYOR: SALDIRILAR VE STRATEJİK KOZLAR

Ateşkes iddialarına rağmen bölgedeki tansiyonun tamamen düşmediğine işaret eden Sural, İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürebileceğini ifade etti. Bu durum, ateşkesin kalıcılığı konusunda soru işaretlerini artırıyor.

İran’ın elindeki en önemli kozun Hürmüz Boğazı olduğunu vurgulayan Sural, bu stratejik geçiş noktasının küresel enerji dengeleri açısından kritik rol oynadığını belirtti. Taraflar arasında yürütülecek müzakerelerin sonucuna göre ateşkes süresinin uzatılmasının mümkün olabileceğini dile getiren Sural, diplomatik sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.