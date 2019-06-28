ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
53 dakika önce
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:23
14. Ağır Ceza Mahkemesi Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi
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