Son Dakika Haberleri: ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

53 dakika önce

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi, System.String[]
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:23 
İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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