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ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla...
7 saat önce
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 Kaynak: AA
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
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