ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, 'FETÖ üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla... - Son Dakika

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla...

7 saat önce

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un,

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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