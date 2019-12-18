Abd istanbul başkonsolosluğu görevlisi nazmi mete cantürk davası - Son Dakika

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, avukatlarının talebi üzerine haklarında adli kontrol kararı bulunan sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verdi. Geçen celse tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı verilen ve casusluk suçlamasıyla başka bir mahkemede yargılanan tutuklu ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz bugünkü celseye de getirilmedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmayı, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak takip etti.

TANIĞIN İFADESİ CELSE ARASINDA ALINDI

Mahkeme Başkanı, tanıklardan Hacı Salih Zengin'in ifadesinin celse arasında alındığını belirterek ifadesini okudu. Zengin'in ifadesinde, daha önce Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek Zaman Gazetesi'nde 1998'de çocuk sayfası editörü olarak çalışmıştım. Nazmi Mete Cantürk'ün çocukları da şiir çalışmalarını mektupla yollamıştı. Bu nedenle tanıştık. Bana ABD Konsolosluğu'nda çalıştığını, vize konusunda yardımcı olabileceğini söylemişti. Daha sonrasında gazetede çalışan birçok kişiden ABD ülkesine gitmek maksadıyla vize müracaatında bulunduklarında 'Fethullah Gülen'i ziyarete gidiyorum' şeklinde beyanda bulunanların vize işlemlerinde kolaylık sağlandığını duydum. Ama sanık Nazmi Mete mi, yoksa Metin Topuz mu yardımcı olmuştu bilmiyorum. Sanık Nazmi Mete'nin örgütsel davranışı olduğuna şahit olmadım şeklinde ifade verdiği belirtildi.

TANIK İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Tanık ifadesi üzerine söz verilen sanık Nazmi Mete Cantürk, Tanıkla bir fuarda tanışmıştık, sonra birkaç kez gördüm. 20 senedir de hiç görmedim. Neden böyle konuştuğunu bilmiyorum. Beyanlarını kabul etmiyorum dedi. Cantürk ailesinin avukatları, tanığın ifadesinin celse arasında alındığı için soru soramadıklarını, bu nedenle savunma haklarının kısıtlandığını savundular. Cantürk'ün avukatları sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını talep ettiler.

VARESTE TUTULMALARINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamına ve duruşmalardan vareste tutulmalarına (katılma zorunluluğunun kaldırılması) karar verdi. Tanık Metin Topuz hakkında yeniden zorla getirme kararının devamına karar veren heyet, duruşmanın 19 Mart'a bırakılmasına hükmetti.