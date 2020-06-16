ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk davası - Son Dakika

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk davası

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk davası, System.String[]
ABD'nin  İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Davada geçtiğimiz hafta "FETÖ'ye yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz tanık olarak dinlendi. Metin Topuz ifadesinde, Nazmi Mete Cantürk için "Kesinlikle Zaman Gazetesi okuduğu ve FETÖ'ye sempati olduğu şeklinde bir ifade söylemedim" dedi. Duruşmada, pandemi nedeniyle sanık Nazmi Mete Cantürk'ün karakola imza yükümlüğünün kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmayı, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak takip etti.

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUK İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ  TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, 11 Haziran'da  "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz tanık olarak dinlendi. Metin Topuz, Silivri Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinde sanık Nazmi Mete Cantürk'ü tercüman olarak tanıdığını belirtti. Topuz, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde nezarette iken muhabbet şeklinde beni yukarı aldılar. Burada bana çeşitli sorular soruldu. Benimle ve konsoloslukla ilgili sorulardı. FETÖ/ PDY yapılanmasıyla ilgili sorular soruldu, bilgimin olmadığını söyledim. Daha sonra Nazmi Mete Cantürk ile ilgili sorular sordular, hangi gazeteleri okuduğunu sordular, siyasi görüşü soruldu. Nazmi Mete'nin özel hayatını bilmem, demiştim. Hangi gazeteyi okuduğunu söylemedim. Nazmi Mete Cantürk'ü asansör, kantin gibi yerler dışında tanımam . Bana emniyette herhangi bir şiddet uygulanmadı. Ama 11-12 saat civarında ifade verdim. Ancak Mete ile ilgili ifade vermedim. Ben Mete'yi haftada bir veya iki gün görürdüm. Sohbetim arkadaşlığım yoktur. Sadece ortak alanlarda kendisini görürdüm" dedi.

"FETÖ'YE SEMPATİSİ OLDUĞU ŞEKLİNDE BİR İFADE SÖYLEMEDİM"

Mahkeme Başkanı Ersin Öztürk, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün Zaman Gazetesi okuduğuna dair beyanlarının olduğunu sorması üzerine Metin Topuz, "Yaklaşık 11 saat süren bir ifadeydi. O gün Mete ile ilgili soru sorulup sorulmadığını hatırlamıyorum. Asansör, otopark gibi ortak alanlar dışında Mete'ye rastlamam. Mete hakkında olumlu veya olumsuz bir şey söyleyecek bilgiye sahip değilim. Kesinlikle Zaman Gazetesi okuduğu ve FETÖ'ye sempatisi olduğu şeklinde bir ifade söylemedim. Sohbet esnasında bana soruldu. Ben de kendisini o kadar tanımadığımı söyledim. Eşini, kızını tanımam bilmiyorum" diye cevap verdi.

PANDEMİ NEDENİYLE İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, pandemi süreci devam ettiğinin anlaşıldığını belirterek sanık Nazmi Mete Cantürk hakkında verilen imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Sanık Cantürk'ün yurtdışına çıkamamak şeklindeki adli kontrolünün ise devamına hükmedildi. Dosyanın büyük oranda tamamlandığını belirten heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 17 Temmuz'a ertelendi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk davası - Son Dakika

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