ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ NAZMİ METE CANTÜRK'ÜN DAVASINDA MÜTALAA (1) - Son Dakika

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ NAZMİ METE CANTÜRK'ÜN DAVASINDA MÜTALAA (1)
NAZMİ METE CANTÜRK'ÜN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHAABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.
-NAZMİ METE CANTÜRK'ÜN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraati istendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:52 Kaynak: DHA
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