ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ NAZMİ METE CANTÜRK'ÜN DAVASINDA MÜTALAA (1) - Son Dakika

-NAZMİ METE CANTÜRK'ÜN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Mütalaada, sanığın eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraati istendi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmayı, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak takip etti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada savcı Korkmaz Gülsün esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanık Nazmi Mete Cantürk aleyhine tanıklık yapan Hacı Salih Zengin'in "Bazı FETÖ üyelerinin sohbetlerinde vize işlemlerinde kolaylık sağlandığını duyduğunu, fakat Nazmi Mete Cantürk'ün mü, Metin Topuz'un mu yardımcı olduğunu hatırlamadığına" yönelik sözlerine yer verildi.

METİN TOPUZ'UN TANIKLIĞI MÜTALAADA DEĞERLENDİRİLDİ

Ayrıca "FETÖ'ye yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tanık olarak ifadelerine de mütalaada yer verildi. Topuz'un soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "Nazmi Mete Cantürk'ün Zaman Gazetesi okuduğunu, çevresinde dini sohbetler yaptığını, FETÖ/PDY sempatizanı olabileceğini beyan ettiği, fakat mahkeme tanık olarak alınan ifadesinde ise "11-12 saat emniyette ifade verdiğini, sanık Nazmi Mete hakkında kesinlikle Zaman Gazetesi okuduğu ve FETÖ'ye sempatisi olduğu şeklinde bir ifade vermediğini" söylediği anlatıldı.

HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Sanık Cantürk'ün Asya Katılım Bankası nezdindeki kredi kartı harcamalarına ilişkin hesap hareketlerine yer verilen mütalaada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye aidiyet, iltisak ve irtibatları olması nedeniyle KHK ile kapatılan "Kimse Yok mu", "Cihan Medya Dağıtım", "Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş", "Işık Sigorta ", "Nilüfer Aktif Kadınlar Derneği" ve "Işık Yayıncılık" ait POS cihazlarından 2013-2016 yılları aralığında farklı miktarlarda kredi kartı çekimi yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca sanık Cantürk'ün 2015 yılında Antalya , Serik'te ve Adana Yüreğir 'de yer alan bir konaklama tesislerinde hakkında aynı suçtan işlem tesis edilen şahıslarla birlikte konakladığı anlatıldı.

FETÖ ÜYELERİYLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Mütalaada, sanığın telefon numaraları üzerinden yapılan HTS çalışmasında, 2008-2017 yılları arasındaki görüşmelere ilişkin analiz yapıldığı belirtildi. Buna göre sanık Nazmi Mete Cantürk'ün aralarında darbe girişiminde Vatan Caddesi 'nde tankın içinden çıkan Mithat Aynacı , eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Başbakanlık konut ve ofisine böcek yerleştirilmesi olayı faillerinden Zeki Bulut ve 17/25 Aralık girişimini planlayıp icra eden ve FETÖ/ PDY üyeliğinden haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen tutuklu veya firari eski emniyet müdürleri ile çok yoğun biçimde görüştüğü ifade edildi. Mütalaada, sanığın bu kişilerle irtibatı hakkında görev tanımı kapsamında makul ve mantıklı izahlarda bulunamadığı belirtilerek FETÖ/ PDY silahlı örgütü ile organik bağ kurup çeşitli ve yoğun şekilde örgütsel faaliyetlerde bulunduğundan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

EŞİ VE KIZINA BERAAT İSTENDİ

Mütalaada, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü ile organik bağ kurup hiyerarşik yapı içinde yer aldığına ve örgüt üyesi olduklarına dair yeterli delil bulunamadığından beraatleri istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Nazmi Mete Cantürk, "Mütalaayı kabul etmiyorum" diyerek bir sonraki celse savunma yapacağını belirtti. Diğer sanıklar Sevim ve Kevser İrem Cantürk ise mütalaayı kabul ettiklerini belirterek beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.