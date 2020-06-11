ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI (1) - Son Dakika

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI (1)
Özden ATİK / ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı.
Özden ATİK/ ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:25 Kaynak: DHA
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