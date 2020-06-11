ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Metin Topuz, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan beraatine karar verilen sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti bir saat aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Metin Topuz'u "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçunun, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütüne yardım" suçuna dönüştüğü gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

4 SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLDİMahkeme, sanık Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Topuz'un tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

- İstanbul