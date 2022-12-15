ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSUNUN EŞİ ALKOLLÜ KAZA YAPTI

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmi plakalı otomobille, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmi plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli 'de kaza yaptı. 34 EYC 840 plakalı bir otomobile resmi araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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