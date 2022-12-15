ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSUNUN EŞİ ALKOLLÜ KAZA YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSUNUN EŞİ ALKOLLÜ KAZA YAPTI

15.12.2022 15:00

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı.

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. 34 EYC 840 plakalı bir otomobile resmi araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmi plakalı otomobille, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmi plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı İstanbul'daki 'akraba cinayeti' davasında aynı aileden 4 sanığa hapis cezası İstanbul'daki 'akraba cinayeti' davasında aynı aileden 4 sanığa hapis cezası

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSUNUN EŞİ ALKOLLÜ KAZA YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan destek pankartı: İmamoğlu varsa umut var
14:46 Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi: Belediye başkanı şov yapıyor
14:27 Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı
14:13 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi
14:05 İsmailağa Cemaati üyelerinden skandal savunma: Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu
13:51 Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PTT şubesindeki güvenlik görevlisi, kargo şefi arkadaşına silahla vurarak katletti
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz" sözlerine açıklık getirdi
12:41 Diyarbakır'da şiddetli ağrıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve saç tokası çıktı
18:25 Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 15:32:08. #1.11#
SON DAKİKA: ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSUNUN EŞİ ALKOLLÜ KAZA YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement