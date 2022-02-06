ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür - Son Dakika

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.

UKRAYNA KRİZİ HAKKINDA BRİFİNG VERİLDİ

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

"RUSYA BÜYÜK ÇAPLI BİR İŞGAL İÇİN HAZIRLIKLARI TAMAMLADI"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

"KİEV HÜKÜMETİ İKİ GÜN İÇİNDE DÜŞEBİLİR"

Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.